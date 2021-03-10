Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Курской области остается ниже порогового уровня
Общая тенденция снижения заболеваемости пневмониями сохраняется
Также за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 972 случая заболевания внебольничной пневмонией (91,7 случаев на 100 тыс. нас.), что почти на 28% больше, чем на предыдущей неделе. Тем не менее, отмечают специалисты, общая тенденция снижения заболеваемости пневмониями сохраняется.
Вирусов гриппа среди заболевших не выявлено.
Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует курянам укреплять иммунитет и не забывать о мерах профилактики, а при возникновении симптомов острого респираторного заболевания оставаться дома и выполнять все рекомендации врача.