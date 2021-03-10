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Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Курской области остается ниже порогового уровня

Общая тенденция снижения заболеваемости пневмониями сохраняется
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ в Курской области остается ниже порогового уровня

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На прошлой неделе в Курской области зарегистрировано 7,5 тысяч случаев ОРВИ, что выше на 23,3% (или на 1428 случаев), чем на неделей ранее. При этом заболеваемость ОРВИ остается ниже порогового уровня почти на 5,5%. Как уточняют в региональном Роспотребнадзоре, в разрезе отдельных возрастных групп эпидемический порог превышен только среди детей 3-6 лет почти на 4%. Удельный вес детского населения среди заболевших составляет 58,3% (неделей ранее этот показатель составлял  61,7%).

Также за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 972 случая заболевания внебольничной пневмонией (91,7 случаев на 100 тыс. нас.), что почти на 28% больше, чем на предыдущей неделе. Тем не менее, отмечают специалисты, общая тенденция снижения заболеваемости пневмониями сохраняется. 

Вирусов гриппа среди заболевших не выявлено.

Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует курянам укреплять иммунитет и не забывать о мерах профилактики, а при возникновении симптомов острого респираторного заболевания оставаться дома и выполнять все рекомендации врача.
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