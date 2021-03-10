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В Курске на дорогах залатали почти тысячу квадратных метров ям

Работы по ямочному ремонту городской улично-дорожной сети ведут с применением литого асфальтобетона ведется с начала года
В Курске на дорогах залатали почти тысячу квадратных метров ям

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В Курске выполнили ямочный ремонт на площади почти 960 м2. Всего в планах у дорожников на весну - более 1300 м2. Работы по ямочному ремонту городской улично-дорожной сети ведут с применением литого асфальтобетона ведется с начала года. Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, этот материал позволяет осуществлять работы при отрицательных температурах и при повышенной влажности покрытия за счет высокой температуры производимой смеси.

С наступлением тепла специалисты будут выполнять укладку горячей асфальтобетонной смеси. Площадь ямочного ремонта составит более 40 тысяч м2. 

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