В Курске на дорогах залатали почти тысячу квадратных метров ям

Работы по ямочному ремонту городской улично-дорожной сети ведут с применением литого асфальтобетона ведется с начала года

В Курске выполнили ямочный ремонт на площади почти 960 м2. Всего в планах у дорожников на весну - более 1300 м2. Работы по ямочному ремонту городской улично-дорожной сети ведут с применением литого асфальтобетона ведется с начала года. Как рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, этот материал позволяет осуществлять работы при отрицательных температурах и при повышенной влажности покрытия за счет высокой температуры производимой смеси.С наступлением тепла специалисты будут выполнять укладку горячей асфальтобетонной смеси. Площадь ямочного ремонта составит более 40 тысяч м2.