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В Курске задержали подростков, обстрелявших троллейбус

Юного стрелка поставят на учет в полиции, а его родителей оштрафуют 
В Курске задержали подростков, обстрелявших троллейбус

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В Курске задержали подростков, обстрелявших троллейбус. Инцидент произошел вечером 8 марта. Несколько парней повредили стекла троллейбуса, двигающегося по улице Радищева в сторону Московской площади. Находившиеся в салоне три пассажира и водитель, к счастью, не пострадали.

Как рассказали полицейским очевидцы, они слышали несколько хлопков, похожих на выстрелы и видели убегающих молодых людей. После осмотра салона стражи порядка предположили, что стекла троллейбуса могли быть повреждены в результате стрельбы из пневматического пистолета.

В течение суток личность стрелявшего установили. Им оказался 16-летний житель Курска. В тот вечер он гулял с друзьями и встретил на улице своего знакомого, у которого при себе был пневматический пистолет. Подросток попросил дать ему оружие и несколько раз выстрелил, попав по окнам транспорта. 

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пневматический пистолет изъят и направлен на экспертизу, пояснили в региональном УМВД.

Родителям стрелявшего подростка теперь придется выплатить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также их обязали возместить причиненный ущерб транспортной кампании. Юного стрелка же поставят на учет в полиции, где с ним будут проводить индивидуальную работу, контролировать его поведение и изучать нормы действующего законодательства.

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