5,5 тысячам малообеспеченных курян окажут поддержку по социальному контракту

В Курской области запустили федеральную программу, которая позволит вывести малоимущих граждан из сложной жизненной ситуации

В Курской области запустили федеральную программу, которая позволит вывести малоимущих граждан из сложной жизненной ситуации. Помощь им окажут на основании социального контракта.На реализацию этой программы наш регион получил из федерального бюджета более 190 млн рублей. Социальные контракты позволят оказать поддержку 5,5 тысячам малообеспеченных курян.Заявления на участие в программе принимают органы социальной защиты населения по месту жительства. Контракт подписывается между гражданином и органом соцзащиты. Приоритетное право на соцконтракт получат нуждающиеся семьи с детьми. Также помощь могут получить малообеспеченные жители, одиноко проживающие граждане, в том числе с инвалидностью, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.Среди мер поддержки: помощь в трудоустройстве, обучении, развитии личного подсобного хозяйства или осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом для каждой семьи разрабатывается индивидуальная программа социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть черту бедности и приобрести постоянный самостоятельный источник дохода. Это и есть основная цель, ради которой заключается соцконтракт. В случае нарушения его условий контракт расторгнут.Социальный контракт заключается на срок от 3 месяцев до года. В течение этого срока предусматриваются выплаты или бесплатные услуги. Так, например, те, кто решил стать предпринимателями, смогут тратить средства, выделенные по соцконтракту, на покупку оборудования, аренду помещений, различные услуги, в том числе юристов или бухгалтеров. Помогут им и в составлении бизнес-плана. На ведение предпринимательской деятельности куряне смогут получить до 150 тысяч рублей.На личное подсобное хозяйство выделяется до 70 тысяч, их можно будет потратить на приобретение техники, скота, саженцев и пр. На обучение направят до 20 тысяч. Кроме того, в рамках соцконтракта могут быть выделены средства на лечение, приобретение одежды или обуви и текущие нужды семьи.