ТАКТ». Вместо письменных заданий одиннадцатиклассников ждёт тестирование на компьютере. При этом предметы для поступления в ВУЗы школьники также, как и ранее выберут сами. Как сообщили в информационно-аналитическом центре региона, большая часть выпускников планирует поступать в высшие учебные заведения. Те, кто решил не продолжать обучение, в обязательном порядке сдадут только русский язык и математику. А для выпускников 9-х классов тестирование теперь будет проходить только по этим двум обязательным предметам. Изменения есть и в системе проверки работ школьников.Выпускники школ Курской области будут сдавать ЕГЭ в новом формате. Изменения относятся к экзамену по информатике, сообщает телеканал «
Светлана Апенина, директор ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской области: Необходимо отметить, что в этом году мы вводим новые технологии. Впервые при проведении государственного экзамена в 2021-м году будет использоваться технология передачи информационных материалов в пункт проведения экзамена информационно-телекоммуникационной сети Интернет. А также сканирование экзаменационных материалов в аудиториях и пунктах проведения экзамена.
В информационно-аналитическом центре также сообщили, что ЕГЭ в этом году будет проходить с соблюдением требований режима повышенной готовности. Выпускников разместят с дистанцией полтора метра. И если ранее в одной аудитории могло находиться около 15 человек, то сейчас допустимое количество сократится до 6 или 7. Что касается масочного режима, как и в прошлом году, его соблюдение во время экзамена добровольно.
Курские школьники будут сдавать ЕГЭ в новом формате
Изменения относятся к экзамену по информатике