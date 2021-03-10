Сегодня здесь на свет появились уже трое малышей

Курский городской роддом возобновил плановую деятельность. Сегодня здесь на свет появились уже трое малышей.Напомним, в режиме ковидария роддом работал с весны прошлого года. В июле учреждение вернулось к плановой работе, но в октябре обострением эпидобстановки вновь стало принимать пациентов с коронавирусом. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволила вернуть роддом к плановой деятельности. Там провели дезинфекцию и санобработку помещений.Отмечаетс, что за все время работы в режиме ковидария в городском роддоме вылечили более тысячи человек. Было развернуто 128 коей, кислород подведён к 92 койкам, 45 из них реанимационные.Сейчас беременных женщин, заболевших коронавирусом, направляют в родильное отделение 6-й горбольницы. Рожениц принимает в Курске и областной перинатальный центр. Туда из районов направляют пациенток, имеющих тяжелую акушерскую патологию и высокие риски развития осложнений, связанных с родами.Для оказания помощи роженицам низкой группы риска продолжают работу родильные отделения первого уровня в Суджанской, Щигровской, Глушковской и Льговской райбольницах. Работают и два учреждения второго уровня для беременных средней группы риска – МСЧ №125 в Курчатове и роддом в Железногорске.