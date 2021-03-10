В Курской области у дачника украли раритетную радиолу

Полицейские нашли ее местной ремонтной мастерской

В Обоянском районе Курской области у дачника украли раритетную радиолу. Местный житель обнаружил следы взлома своего дачного домика и обратился в полицию. Зная, что долгое время мужчина не будет посещать дачу, ценные вещи он там не хранил, оставив только латвийскую радиолу 1973 года выпуска, подаренную много лет назад. Оборудование давно не работало и использовалось лишь в декоративных целях.Из дома пропала именно эта техника и металлические вещи с территории. Вынести радиолу со второго этажа злоумышленнику было сложно, поэтому он сбросил ее из окна на улицу. Техника при этом не пострадала.Оборудование похититель пытался продать, но спроса оно не вызвало. Тогда злоумышленник обратился в ремонтную мастерскую и предложил приобрести технику для дизайна помещения, объяснив, что радиола принадлежит ему, а вещи он продает в связи с переездом. Ничего не подозревающий мастер забрал оборудование и поставил на видное место в мастерской, где хранилась и другая раритетная техника разных времен.После поступления заявления о краже участковые обошли район и в мастерской увидели технику, схожую с похищенной. Новый владелец рассказал, что приобрел ее у 30-летнего селянина.Подозреваемого нашли сразу и задержали. Он стал фигурантом уголовного дела. В скором времени расследование завершится, и дело передадут в суд. За кражу, совершенную с проникновением в жилище, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.