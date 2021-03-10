Курская казна пополнилась почти на 194 миллиона рублей

В первую очередь деньги направят на выполнение социальных обязательств

Сегодня депутаты Курского городского Собрания внесли изменения в городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Городская казна пополнилась почти на 194 миллиона рублей. Уточняется, что это финансовая помощь из областного бюджета.В первую очередь деньги направят на выполнение социальных обязательств: более 21 млн пойдет на создание детских технопарков «Кванториум», около 97 млн - на реконструкцию объекта питьевого водоснабжения по улицам 2-я Орловская, Хомутовская, Дмитриевская и Прозоровского. Еще почти 38 млн направят на переселение курян из аварийного жилья. тут речь идет о жителях домов по ул. Красной Армии, 14, Карла Маркса, 77/5, 77/1, 71/28, Володарского, 43 (всего до конца 2021 года - 21 квартира); Парк Солянка, 1а, 2а, Ленина, 77а, Димитрова 4 лит А1, пер. Южный, 16 (всего до конца 2022 года – 25 квартир).На строительство и реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выделят порядка 7 млн. Также заложены средства на развитие социальной и инженерной инфраструктуры (более 23 млн) и проведение Всероссийской переписи населения (около 8 млн).Отмечается, что социальная направленность бюджета сохраняется. Расходные обязательства, предусмотренные в первоначальном бюджете на 2021 год, не уменьшились и будут выполнены в полном объеме.