Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи

В Курске дорожники приступили к весенней уборке улиц. В городе после зимы очистят дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.Не оставят без внимания и подземные пешеходные переходы и мостовые сооружения.Сегодня дорожники ведут работы на улицах Дзержинского, Добролюбова, Карла Маркса, Республиканской, Красной Армии и Бочарова.Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег, скопившийся на газонах и тротуарах на улицах Ленина, Радищева, Союзной, Республиканской и на Боевой Даче.Продолжается и ямочный ремонт. Специалисты трудятся на улицах Лысая Гора, Тускарная, 1-й Агрегатная и Дубровинского.