В Курске дорожники приступили к весенней уборке улиц
Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи
Не оставят без внимания и подземные пешеходные переходы и мостовые сооружения.
Сегодня дорожники ведут работы на улицах Дзержинского, Добролюбова, Карла Маркса, Республиканской, Красной Армии и Бочарова.
Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег, скопившийся на газонах и тротуарах на улицах Ленина, Радищева, Союзной, Республиканской и на Боевой Даче.
Продолжается и ямочный ремонт. Специалисты трудятся на улицах Лысая Гора, Тускарная, 1-й Агрегатная и Дубровинского.