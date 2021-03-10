  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске дорожники приступили к весенней уборке улиц

Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи
В Курске дорожники приступили к весенней уборке улиц

Читайте также

В Курске дорожники приступили к весенней уборке улиц. В городе после зимы очистят дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, подходы к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы. 

Не оставят без внимания и подземные пешеходные переходы и мостовые сооружения. 

Сегодня дорожники ведут работы на улицах Дзержинского, Добролюбова, Карла Маркса, Республиканской, Красной Армии и Бочарова.

Одновременно с весенними работами, дорожники продолжают очищать улицы от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег, скопившийся на газонах и тротуарах на улицах Ленина, Радищева, Союзной, Республиканской и на Боевой Даче. 

Продолжается и ямочный ремонт. Специалисты трудятся на улицах Лысая Гора, Тускарная, 1-й Агрегатная и Дубровинского.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Двадцатиградусный мороз прогнозируют в Курской области этой ночью

Курская казна пополнилась почти на 194 миллиона рублей

В Курске стартовал фестиваль «Студенческая весна Соловьиного края»

В Курской области у дачника украли раритетную радиолу

Курский городской роддом возобновил плановую деятельность

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске