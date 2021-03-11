Схема простая: фиктивные люди получали зарплаты и премии, но никогда не работали в музее

В Курском областном краеведческом музее выявили хищения бюджетных средств почти на 2,5 миллиона. Нарушения выявили во время внеплановой проверки, которую провел региональный комитет по культуре. Делом занимается Следственное управление МВД по Курску.





Фигуранты уголовного дела – трое должностных лиц музея, имевшие доступ к распределению денежных средств. Установлено, что с 2017 по 2020 годы они фиктивно трудоустроили двоих жителей Курска, которые в действительности не исполняли свои служебные обязанности, но все это время получали зарплату и премиальные выплаты. Далее эти деньги обналичивались и разделялись между участниками мошеннической схемы. В результате общая сумма ущерба, нанесенная бюджету, превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей.





Отмечается, что в рамках расследования установят степень вины каждого из должностных лиц администрации музея, подозреваемых в мошенничестве.