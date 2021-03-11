Полеты будут выполняться 2 раза в неделю

Летом курян в Крым доставит Sukhoi Superjet 100. Осуществлять перевозку пассажиров будет авиакомпания «ИрАэро». Полеты будут выполняться 2 раза в неделю.





В пятницу вылет из Симферополя в 14:00, прилет в Курск – 16:00. Обратный рейс: вылет из Курска в 17:15, прилет в Симферополь – 19:15. В воскресенье вылет из Симферополя в 15:35, прилет в Курск – 17:35. Обратный рейс: вылет из Курска в 18:40, прилет в Симферополь – 20:40.





Первый прямой рейс намечен на 28 мая. Такое летнее расписание полетов продлится до 3 октября. Приобрести билеты на рейсы в Симферополь можно на сайте www.iraero.ru. Бесплатный номер телефона для справок в России 8 (800) 707-49-96.





Планируется также, что полеты в Крым будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн». Сейчас формируется расписание рейсов.