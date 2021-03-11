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Предпринимателям, которые откажутся ликвидировать незаконные вывески на проспекте Победы, пригрозили штрафами

На проспекте Победы в Курске начали внедрять дизайн-код к 9 Мая

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На проспекте Победы в Курске начали внедрять дизайн-код. Привести в надлежащее состояние фасады местных домов нужно будет в 2 этапа: сначала собственники срежут незаконные конструкции, а затем установят новые. По данным горадминистрации, привести в порядок там необходимо 17 зданий, демонтировать 154 информационных и 72 рекламных конструкции. Проделать эту работу на проспекте Победы должны к 9 мая. Чтобы уложиться в срок, областные и городские структуры и «управляйки» объединяют свои усилия. 

 Предпринимателям, которые откажутся ликвидировать незаконные вывески, власти грозят штрафами: гражданам - от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам - от 40 до 50 тысяч, юридическим - от 150 до 500 тысяч.

За консультацией по размещению информационных конструкций на фасадах и проверке их на соответствие правилам благоустройства следует обращаться в комитет архитектуры и градостроительства  Курска по телефонам: 58-76-39, 58-76-37 или по электронной почте komarh46@mail.ru.
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