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В Курске рецидивист украл из дома горожанки золотые украшения на 250 тысяч

Он вскрыл окно и украл золотые украшения, хранившиеся в шкатулке

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В Курске 55-летний ранее судимый горожанин украл ювелирные украшения из дома курянки.

В конце января с заявлением в полицию обратилась 32-летняя женщина. Вернувшись после работы домой, она обнаружила, что окно на кухне вскрыто, а из квартиры исчезли 14 золотых украшений, хранившихся в шкатулке. Общая сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей.

Полицейские нашли и задержали преступника. В полиции он признался, что продавал похищенные украшения случайным прохожим по заниженной цене. Часть краденного оперативники изъяли при обыске в квартире подозреваемого, вскоре украшения вернут курянке. 

Сотрудники полиции сейчас устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы.
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