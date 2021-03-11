В Курске рецидивист украл из дома горожанки золотые украшения на 250 тысяч

Он вскрыл окно и украл золотые украшения, хранившиеся в шкатулке

В Курске 55-летний ранее судимый горожанин украл ювелирные украшения из дома курянки.В конце января с заявлением в полицию обратилась 32-летняя женщина. Вернувшись после работы домой, она обнаружила, что окно на кухне вскрыто, а из квартиры исчезли 14 золотых украшений, хранившихся в шкатулке. Общая сумма ущерба составила свыше 250 тысяч рублей.Полицейские нашли и задержали преступника. В полиции он признался, что продавал похищенные украшения случайным прохожим по заниженной цене. Часть краденного оперативники изъяли при обыске в квартире подозреваемого, вскоре украшения вернут курянке.Сотрудники полиции сейчас устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до 6 лет лишения свободы.