Курянам обходится в копеечку приготовление праздничных блинов

ТАКТ".В Курской области сильны масленичные традиции. Особенно это касается приготовления блинов. Куряне сейчас активно покупают в магазинах куриные яйца, муку, молоко, сахар и соду. Вырос также спрос на творог, фрукты, варенье и мясные продукты, которыми принято блины фаршировать. Все необходимые для приготовления ингредиенты имеются в продаже, но цены людей не радуют, передает телеканал "
8 марта жители Курской области совместили приятное с приятным - отметили Международный женский день, поздравив прекрасную половину человечества, а также встретили масленицу. Обязательный атрибут этого народного праздника, который длится 7 дней - приготовление блинов и оладий. Кто-то их уже жарил, кто-то собирается. В магазинах региона сейчас пользуются популярностью отделы, в которых продаются куриные яйца, мука, сахар и сода.
- Обязательно. Вчера пекли, сегодня будем. Будем всю неделю жарить блины. Кефир, соли немножко, сахару немножко, соды немножко, мука, масло растительное. Ну а там, можно, спекутся, с любым можно - икра, самые дорогие, ну и остальные начинки, можно даже творог, капуста, фрукты, варенье.
- Да вот думаю, хватит ли у меня сил испечь блины. Хотя вчера уже пекла, фаршировала творогом. А сейчас просто так, на еду. Обязательно на Масленицу делаем блины. Мы вчера через силу, но отметились. Испекли блины и наелись. И очень удачно получилось.
- Я делаю оладьи. Блины труднее делать. Кефирчик, сахарок, мука блинная.
Принято считать, что блинчики, если, конечно, они без изысков, весьма экономичное кулинарное изделие. Но в этом году, отмечают покупатели, масленичное блюдо обходится недешево. Разнообразные скидки и акции помогают лишь отчасти.
- Ощутимо, конечно, но я стараюсь не обращать на это внимания. Покупаю по мере возможности.
- Ой, чувствуется. Особенно пенсионерам. Молочное подорожало, особенно творог. Сахар. Ну и остальное. Когда корзину набираешь – чувствуется.
- Ощутимо, конечно. Берем все по акции, и тот продукт, который мы знаем, что он по качеству хороший. Ну вот масло купила подешевле. Девушка была так любезна, что подсказала. Купила до 100 рублей. Так что, слава Богу, будем печь блины.
В прошлом году, согласно подсчетам экспертов, россиянин тратил на приготовление стопки блинов 101 рубль, в нынешнем же средняя стоимость порции составляет уже 179 рублей.
Курянам обходится в копеечку приготовление праздничных блинов
В этом году средняя стоимость порции составляет уже 179 рублей