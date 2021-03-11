Теперь сумма финансовой поддержки будет зависеть от доходов семьи

В России изменились правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. Соответствующий указ подписал президент. Теперь сумма финансовой поддержки будет зависеть от доходов семьи. Она может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. В Курской области он составляет 10 627 рублей.Повышенную выплату назначат, если ее обычная величина (половина прожиточного минимума на ребенка) не позволяет поднять среднедушевые доходы семьи. В Курской области прожиточный минимум на душу населения составляет 10 459 рублей.Выплаты будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей. В обновленных размерах она будет осуществляться уже с 1 января этого года. Перерасчет произведут по заявлению, которое необходимо подать с 1 апреля на портале госуслуг, в органах соцзащиты или МФЦ.Порядок, регулирующий условия выплаты, а также перечень сведений, которые могут для назначения этой выплаты запрашивать органы соцзащиты из государственных информационных систем и у гражданина сейчас разрабатывает Минтруд.