На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет

Отключения запланированы во всех округах

На следующей неделе в электросетях намечено проведение очередных плановых работ. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:ул. Малиновая д. 21-53, 22-56, 95А, 96Б; 1-й Малиновый переулок д. 42-62; 2-й Малиновый переулок д. 3-30, 3-й Малиновый переулок д. 1-28; ул. Бочарова д. 43-65, 52-58; ул. Овечкина д. 80Д-106А, д. 55-83; ул. Литовская д. 35А-87в;Элеваторный проезд д. 5, 3, 14; ул. Менделеева д. 49-57, ул. Крюкова д. 8, 10, ул. Ольшанского д. 33-47, ул. Дейнеки д. 9, ул. 1-6-я Лесная, Лесной проезд.Строительный переулок д. 1-9; ул. Магистральная д. 5-11;Школьный переулок д. 2 - 28; 7 – 21; ул. Школьная д. 8 – 14;переулок Учрежденческий д. 3 - 11; 4 – 14; ул. Мичурина д. 5 - 13; д. 8 – 22; ул. Бойцов 9-й Дивизии д. 9 – 21;ул. Верхняя Луговая д. 273 - 351; д. 282 – 378.ул. Зелёная д. 3 - 27; д. 2 – 22; ул. Скорятина д. 67 - 105; д. 80 – 120.ул. Фетовская д. 52-74; д. 59-95; ул. Крутой Лог д. 62-84; ул. Лермонтовская д. 32-62; д. 31-63; ул. Есенинская д. 56-92; д. 65-105; ул. 1-я и 2-я Поэтическая; Проспект Дружбы д. 103-131; д. 118-134; 3-й Кленовый переулок д. 2-20; д. 1-17; ул. Кленовая д. 11-33; 4-й Кленовый переулок д. 2-30; д. 3-29; 5-й Кленовый переулок д. 2-30; д. 1-29; Кленовый проезд; 2-й Кленовый переулок д. 3-19; д. 2-24ул. Локомотивная д. 2-24, д. 1-31; ул. Калинина д. 1-25, д. 2-26; ул. 2-я Восточная д. 5-15; ул. Пушкинская д. 2-24, д. 1-17; ул. Восточная д. 1-45, д. 2-56; ул. Ильича д. 15-27, д. 12-16; пер. Жуковского д. 2-40, д. 1-7; ул. Артема д. 3-29, д. 2-32.ул. Ухтомского д. 5, 7; ул. Станционная д. 12, 14, 15, 16, 12/1