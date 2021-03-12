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На выходных курских водителей ждут сплошные проверки на трезвость

Рейды пройдут в Курске и в районах Курской области


На выходных курских водителей ждут сплошные проверки на трезвость

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В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Сплошные рейды пройдут в Курске и в ряде районов Курской области. 

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. 

Курян призывают не оставаться равнодушными и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 42 пьяных водителя, кроме этого 16 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё 15 водителей задержаны за повторное нарушение.

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