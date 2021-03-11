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Курские спасатели нашли мусор в дренажных каналах

Это может осложнить их работу в паводкоопасный период
Курские спасатели нашли мусор в дренажных каналах

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Курские спасатели продолжают проводить воздушную разведку улиц, попадающих в зону подтопления талыми водами, и водоотводящих каналов. Так, в ходе очередного мониторинга в дренажных каналах был замечен мусор, что может осложнить их работу в паводкоопасный период. МЧС передало информацию об этом в городскую администрацию.  

В зоне внимания беспилотника оказалась и обстановка на реке Сейм. Сейчас водоем покрыт льдом, но людей там не было. Также спасатели регулярно ведут мониторинг состояния низководного моста в селе Лебяжье Курского района, где наблюдается незначительный подъем воды. 

Длился полет беспилотника вертолетного типа примерно 2 часа, с высоты 400 метров он позволяет осмотреть низменные участки, попадающие в зону подтопления талыми водами. Очередной полет запланирован в районе Железнодорожного округа Курска. 
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