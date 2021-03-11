В Курской области ввели новую систему государственных наград
Изменения в законе не лишают лиц, получивших поощрения ранее, имеющихся привилегий и статуса награжденных
Так, согласно закону, наградами Курской области являются: орден Почета Курской области, орден Святого преподобного Серафима Саровского, медаль «За заслуги перед Курской областью», медаль имени Н.С. Короткова, почетный знак «Материнская слава – Отцовская доблесть», нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей», нагрудный знак «За верность долгу и мужество».
Расширен также перечень почетных званий, охватывающий широкий спектр профессий. Ранее их было 16, теперь к ним добавили еще 4: «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Курской области», «Почетный работник связи и информационных технологий Курской области», «Почетный работник средств массовой информации Курской области», «Почетный работник дорожного хозяйства Курской области». Обладатели почетных званий смогут получать надбавку к пенсии в 20%.
Вместо Почетной грамоты Курской области учреждена Почетная грамота Губернатора Курской области, вместо благодарственного письма Администрации Курской области – благодарность Губернатора Курской области. Знак «За Труды и Отечество» теперь вручать не будут, законом официально установлен статус нагрудного знака «За заслуги в воспитании детей».
Отмечается, что изменения в законе не лишают лиц, получивших поощрения ранее, имеющихся привилегий и статуса награжденных.
С законом «О наградах Курской области» и постановлением о поощрениях Губернатора можно ознакомиться на сайте администрации Курской области.