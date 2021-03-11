В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в магазинах
В ходе очередного рейда выявили только одного нарушителя
Как показала проверка, сотрудники магазинов носят маски и ориентируют на это покупателей. Продавцы отмечают, что сейчас посетитель без СИЗа – большая редкость. Конфликтных ситуаций практически не возникает.
Однако нашлись и нарушители: в магазине сантехники продавец без маски общался с покупателем. Итогом беседы стало административное дело. Далее последуют вызов владельца для составления протокола и суд, который примет решение о санкциях.
Как отмечается, специалисты регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства вправе призывать к ответственности только сотрудников, посетителями занимается полиция.