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В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в магазинах

В ходе очередного рейда выявили только одного нарушителя
В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в магазинах

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В Курске продолжают проверять соблюдение масочного режима в магазинах. Мониторинги проводятся еженедельно. В этот раз представители областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства выехали на улицу Союзную и посетили в основном небольшие торговые точки.

Как показала проверка, сотрудники магазинов носят маски и ориентируют на это покупателей. Продавцы отмечают, что сейчас посетитель без СИЗа – большая редкость. Конфликтных ситуаций практически не возникает.

Однако нашлись и нарушители: в магазине сантехники продавец без маски общался с покупателем. Итогом беседы стало административное дело. Далее последуют вызов владельца для составления протокола и суд, который примет решение о санкциях. 

Как отмечается, специалисты регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства вправе призывать к ответственности только сотрудников, посетителями занимается полиция.

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