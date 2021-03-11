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В Курске проверили работу терминалов в общественном транспорте

Представители налоговой усомнились только в одном терминале
В Курске проверили работу терминалов в общественном транспорте

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Сотрудники департамента пассажирского транспорта совместно с сотрудниками налоговой инспекцией  проверили работу терминалов в общественном транспорте Курска. Рейд организован в связи с многочисленными обращениями курян.

Стартовал мониторинг от остановки "Полет". Ревизоры сели в маршрутку, следующую до аэропорта. При этом ждали определенного перевозчика, на которого жаловались куряне. У него проверили документы, которые оказались в порядке, терминал и ККТ также работали.

Проверив еще 20 автобусов, следовавших по маршруту от остановки «Полет» до аэропорта и АПЗ, представители налоговой усомнились в одном терминале. Водителю выдали извещение о явке индивидуального предпринимателя в налоговой орган для проверки документации.

Отмечается, что наказать нарушителей за неприменение контрольно-кассовой техники могут только налоговые инспекторы. За это предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей. Подобные рейды власти намерены проводить регулярно.
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