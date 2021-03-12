Инцидент произошел в Северо-Западном районе Курска. Юный курянин, став свидетелем избиения школьников, решил самостоятельно наказать их обидчика

Курские полицейские разбираются в обстоятельствах драки между подростками. В Северо-Западном отделе проводится проверка по факту избиения школьника.Конфликт и потасовка с группой сверстников произошёл у потерпевшего вечером 8 марта в районе торгового центра на улице Студенческой. В результате ребенок получил различные травмы и попал в больницу.Стражи порядка нашли участников драки. По предварительным данным, со слов 17-летнего горожанина, избившего подростка, сам потерпевший незадолго до этого избил в торговом центре двух своих знакомых 10 и 13 лет. Очевидцем этой ситуации и стал более взрослый прохожий, который решил по-своему наказать зачинщика драки.Родители пострадавших уже обратились с заявлением в полицию. Степень вины всех участников конфликта определят после проведения проверки. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности, пояснили в городском УМВД.