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Курские полицейские разбираются в обстоятельствах драки между подростками

Инцидент произошел в Северо-Западном районе Курска. Юный курянин, став свидетелем избиения школьников, решил самостоятельно наказать их обидчика

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Курские полицейские разбираются в обстоятельствах драки между подростками. В Северо-Западном отделе проводится проверка по факту избиения школьника. 

Конфликт и потасовка с группой сверстников произошёл у потерпевшего вечером 8 марта в районе торгового центра на улице Студенческой. В результате ребенок получил различные травмы и попал в больницу. 

Стражи порядка нашли участников драки. По предварительным данным, со слов 17-летнего горожанина, избившего подростка, сам потерпевший незадолго до этого избил в торговом центре двух своих знакомых 10 и 13 лет. Очевидцем этой ситуации и стал более взрослый прохожий, который решил по-своему наказать зачинщика драки.

Родители пострадавших уже обратились с заявлением в полицию. Степень вины всех участников конфликта определят после проведения проверки. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности, пояснили в городском УМВД.
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