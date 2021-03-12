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Лента новостей / В регионе

В Курске сохранят и реконструируют трамвайную сеть

Отремонтируют существующую электросеть и рельсы, построят новые депо
В Курске сохранят и реконструируют трамвайную сеть

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В Курске сохранят и реконструируют трамвайную сеть. Об этом заявил губернатор после ряд встреч с экспертами и специалистами Минтранса, ВШЭ и столичными коллегами по вопросам развития общественного транспорта.

Роман Старовойт уже дал поручения региональному и городскому профильным комитетам начать проектные работы по реконструкции и ремонту существующей электросети и рельсового хозяйства, а также по реконструкции и строительству новых депо. Причем, отметил глава региона, с учетом перспективного развития жилой застройки и нового генплана города. 

Как подчеркнул губернатор, решение сохранить курский трамвай окончательное. 
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