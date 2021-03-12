В Курске сохранят и реконструируют трамвайную сеть
Отремонтируют существующую электросеть и рельсы, построят новые депо
Роман Старовойт уже дал поручения региональному и городскому профильным комитетам начать проектные работы по реконструкции и ремонту существующей электросети и рельсового хозяйства, а также по реконструкции и строительству новых депо. Причем, отметил глава региона, с учетом перспективного развития жилой застройки и нового генплана города.
Как подчеркнул губернатор, решение сохранить курский трамвай окончательное.