Ценный орден сотрудники таможни обнаружили в личных вещах у иностранца еще осенью 2019 года

Курские таможенники изъяли орден Красной Звезды у австрийца и передали его в Орденскую кладовую Управления Президента России по государственным наградам.Ценный орден сотрудники таможни обнаружили в личных вещах у иностранца еще осенью 2019 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец. Как пояснил тогда гражданин Австрии, боевой орден он купил во Владивостоке у незнакомого мужчины в качестве сувенира. Документов на орден не было. Награду иностранец вез домой в Австрию, так как интересуется историей и предметами старины.Как показала экспертиза, орден Красной Звезды №2827362 1945 года относится к категории культурных ценностей, как предмет фалеристики, созданный более 50 лет назад. Кроме этого, орден Красной Звезды является государственной наградой СССР.При вывозе из России орден необходимо было декларировать таможенным органам и иметь документы, разрешающие вывоз госнаграды из страны, отмечают в пресс-службе курской таможни.Далее последовал суд, который постановил конфисковать предмет административного правонарушения - орден Красной Звезды - у австрийца. Сейчас постановление суда вступило в законную силу, и орден передали на ответственное хранение в Управление Президента по госнаградам.