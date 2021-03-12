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Курские таможенники изъяли орден Красной Звезды у австрийца и передали его в Орденскую кладовую

Ценный орден сотрудники таможни обнаружили в личных вещах у иностранца еще осенью 2019 года 

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Курские таможенники изъяли орден Красной Звезды у австрийца и передали его в Орденскую кладовую Управления Президента России по государственным наградам.

Ценный орден сотрудники таможни обнаружили в личных вещах у иностранца еще осенью 2019 года в многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец. Как пояснил тогда гражданин Австрии, боевой орден он купил во Владивостоке у незнакомого мужчины в качестве сувенира. Документов на орден не было. Награду иностранец вез домой в Австрию, так как интересуется историей и предметами старины. 

Как показала экспертиза, орден Красной Звезды №2827362 1945 года относится к категории культурных ценностей, как предмет фалеристики, созданный более 50 лет назад. Кроме этого, орден Красной Звезды является государственной наградой СССР.

При вывозе из России орден необходимо было декларировать таможенным органам и иметь документы, разрешающие вывоз госнаграды из страны, отмечают в пресс-службе курской таможни.

Далее последовал суд, который постановил конфисковать предмет административного правонарушения - орден Красной Звезды - у австрийца. Сейчас постановление суда вступило в законную силу, и орден передали на ответственное хранение в Управление Президента по госнаградам. 

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