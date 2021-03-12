Свыше 52,5 тысяч жителей Курской области получили первый компонент «Спутника V»

Более 35 тысяч курян уже полностью привились от коронавируса, а свыше 52,5 тысяч жителей Курской области получили первый компонент «Спутника V». Только 11 марта медикам удалось привить 4,3 тысячи человек, из них почти три тысячи получили уже второй компонент. Это самый высокий показатель по количеству привитых в сутки с момента начала вакцинации.В регионе продолжают работу 39 прививочных пунктов. К вакцинации подключены и ФАПы, на базе которых привились более 10 тысяч селян. Отмечается, что сведения о привитых гражданах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону районной поликлиники, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).