Более 35 тысяч курян уже полностью привились от коронавируса
Свыше 52,5 тысяч жителей Курской области получили первый компонент «Спутника V»
В регионе продолжают работу 39 прививочных пунктов. К вакцинации подключены и ФАПы, на базе которых привились более 10 тысяч селян. Отмечается, что сведения о привитых гражданах вносятся в регистр вакцинированных от COVID-19.
Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефону районной поликлиники, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).