На Театральной площади курянам будут раздавать бесплатные маски

В программу празднования Масленицы внесены изменения

Мэр Курска скорректировал программу городского праздника «Широкая Масленица!». Такое поручение дал губернатор на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.Так, от конкурсов и игр, которые допускают возможность близкого контакта участников, решено отказаться. Во время проведения прочих конкурсных программ обеспечат санитарную обработку рук. Не будет в этот раз и аттракциона «Призовой столб».Концертных программ на сцене на Театральной площади тоже не будет. Сцену приспособят исключительно под размещение световой и звуковой аппаратуры.Несмотря на то, что мероприятия сокращены, чтобы у горожан осталось праздничное настроение, на Театральной площади установлены арт-объекты, работают живой уголок и фотозоны, создана атмосфера для семейных прогулок, отмечают в мэрии. Однако для безопасности возле точек общепита нанесут разметку социальной дистанции. Также на площади волонтеры будут раздавать бесплатные маски всем желающим.Администрация Курска также обратилась ко всем организациям и предприятиям, которые планируют проведение масленичных гуляний в городе с просьбой скорректировать мероприятия, приняв исчерпывающие меры по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.