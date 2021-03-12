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Школа №61 в Курске получила имя Петра Михина

Его имя внесено в Энциклопедию «Лучшие люди России», а книга «Пушки против рейха» была издана в Англии и США
Школа №61 в Курске получила имя Петра Михина

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Ветеран Великой Отечественной войны, писатель-фронтовик, почетный гражданин города Курска Петр Михин не дожил до своего векового юбилея всего 3 месяца. Но память о нем надолго останется в сердцах современников и будет передаваться поколениями учеников школы №61. Учебному заведению было торжественно присвоено имя Михина, сообщает телеканал «ТАКТ».

2 марта Петру Алексеевичу Михину исполнилось бы 100 лет. Когда началась Великая Отечественная война, он был студентом третьего курса Ленинградского пединститута. Сдав последний экзамен летней сессии, он попал в артиллерийское училище, а оттуда лейтенантом – в 52-ю стрелковую дивизию. А потом страшные сражения под Ржевом, Курская битва, форсирование Днестра. Михин освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Принимая участие в боях с японцами, курянин дошел до Порт-Артура. Воспоминания о пережитых ужасах войны он оставил для потомков на страницах книг.

В 2019 году курской школе №61 появился юнармейский отряд в честь Петра Михина. В конце прошлого года ветерана не стало. Но его имя теперь увековечено и в названии самого учебного заведения. С биографией Петра Алексеевича школьники уже знакомы.

- Писатель, участник Великой Отечественной войны, получал много медалей, хорошим человеком был. Умер недавно, три месяца назад.

- Я в юнармейском классе. Я знаю о Петре Алексеевиче Михине, он к нам приходил на выступление. Мы выступали, он смотрел. И как-то раз мальчик у него спросил: «Почему вы так долго живете». Он ответил, потому что я всю жизнь провел на свежем воздухе и на войне. Еще у нас есть в классе книжка Петра Алексеевича о его внуке. И он там на обложке. Но только он тогда был еще маленький, а сейчас он уже вырос.

Накануне в школе №61 была также торжественно открыта юнармейская комната. Участие в церемонии принял и внук прославленного ветерана, Павел Михин.

Павел Михин, внук ветерана Великой Отечественной войны Петра Михина:

- На самом деле очень приятно, что история нашей семьи вышла за пределы нашей семьи, прошу прощения за тавтологию. И очень приятен тот факт, что история, весь исторический опыт и военный опыт и вообще в принципе все идеи дедушки – Петра Алексеевича –получили такой широкий спектр в лице школы с именем. И очень приятно, что сегодня собралось огромное количество людей, школьников, юнармейцев, кадетов, которые это ценят и понимают.

За свою жизнь Петр Михин написал десятки книг и брошюр. Его имя внесено в Энциклопедию «Лучшие люди России», а книга «Пушки против рейха» была издана в Англии и США.
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