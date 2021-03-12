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В Курской области вора нашли по следам на снегу

Жители Обоянского района сообщили в полицию о том, что услышали звуки битого стекла во дворе соседского дома. Следы на снегу привели полицейских к дому грабителя
В Курской области вора нашли по следам на снегу

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В Курской области вора нашли по следам на снегу. Жители Обоянского района сообщили в полицию о том, что услышали звуки битого стекла во дворе соседского дома. Хозяева живут в другом городе и приезжают туда по выходным. 

Правоохранители выехали по адресу и осмотрели территорию. Окно дома на первом этаже действительно, было разбито. Полицейские установили, что вор попытался похитить новый телевизор, который хозяева еще не успели распаковать. Но когда соседи подняли шум, заметив, что в доме кто-то находится, бросил телевизор и сбежал.

При осмотре места преступления стражи порядка получили следы обуви и пальцев рук подозреваемого. Далее они проследовали по следам на снегу, которые привели к дому подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление.

За попытку хищения из чужого дома он вновь стал фигурантом уголовного дела. За кражу с проникновением в домовладение ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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