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Дорожники продолжают убирать и вывозить снег и наледь с улиц Курска

И латать ямы на дорогах. В Курске отремонтировано уже более тысячи квадратов из 1 323 запланированных
Дорожники продолжают убирать и вывозить снег и наледь с улиц Курска

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Дорожники продолжают убирать и вывозить снег и наледь с улиц Курска, обрабатывать песко-соляной смесью тротуары, посадочные площадки и подходы к пешеходным переходам. Сегодня рабочие трудятся на улицах Ленина, Радищева, Союзной, Станционной и на Боевой даче. На улицах 50 лет Октября, Пучковка и Кавказская собирают мусор и песок, оставшиеся после зимы.

Параллельно продолжается ямочный ремонт литым асфальтом на наиболее изношенных участках автодорог. Сейчас дорожники работают на улице Светлой и на Светлом проезде, а также на улице Малых – на участке от улицы Полевой до конечной остановки. Перечень участков формируется по результатам регулярного мониторинга состояния дорожной сети и обращений курян. На данный момент рассмотрено более 250 жалоб, по всем обращениям комиссия провела осмотр дорог. Часть недостатков покрытия уже устранена. Так, в Курске отремонтировано уже 1 023 м² из 1 323 запланированных. На региональной сети ямочный ремонт выполнен на площади 2 328 м². 

В работах задействовано порядка 30 единиц техники и более 70 дорожных рабочих.

Сообщить об обнаруженном дефекте проезжей части можно по телефону +7 (919) 130-34-13, указав название автодороги и адрес проблемного участка.
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