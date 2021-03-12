И латать ямы на дорогах. В Курске отремонтировано уже более тысячи квадратов из 1 323 запланированных

Дорожники продолжают убирать и вывозить снег и наледь с улиц Курска, обрабатывать песко-соляной смесью тротуары, посадочные площадки и подходы к пешеходным переходам. Сегодня рабочие трудятся на улицах Ленина, Радищева, Союзной, Станционной и на Боевой даче. На улицах 50 лет Октября, Пучковка и Кавказская собирают мусор и песок, оставшиеся после зимы.Параллельно продолжается ямочный ремонт литым асфальтом на наиболее изношенных участках автодорог. Сейчас дорожники работают на улице Светлой и на Светлом проезде, а также на улице Малых – на участке от улицы Полевой до конечной остановки. Перечень участков формируется по результатам регулярного мониторинга состояния дорожной сети и обращений курян. На данный момент рассмотрено более 250 жалоб, по всем обращениям комиссия провела осмотр дорог. Часть недостатков покрытия уже устранена. Так, в Курске отремонтировано уже 1 023 м² из 1 323 запланированных. На региональной сети ямочный ремонт выполнен на площади 2 328 м².В работах задействовано порядка 30 единиц техники и более 70 дорожных рабочих.Сообщить об обнаруженном дефекте проезжей части можно по телефону +7 (919) 130-34-13, указав название автодороги и адрес проблемного участка.