Умер главный врач курской инфекционной больницы им. Н.А. Семашко
Александру Чихирину было 68 лет
Александр Алексеевич возглавлял больницу последние десять лет. До этого он был председателем комитета здравоохранения Курской области, а ранее 20 лет проработал начальником отдела здравоохранения в Железногорске.
Именно при участии Александра Чихирина было введено в эксплуатацию здание больницы им. Н.А. Семашко, построен областной перинатальный центр и началось строительство Курского онкоцентра, отмечают в региональной администрации.
Редакция радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Александра Алексеевича.