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Умер главный врач курской инфекционной больницы им. Н.А. Семашко

Александру Чихирину было 68 лет
Умер главный врач курской инфекционной больницы им. Н.А. Семашко

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Сегодня стало известно о смерти главного врача областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Александра Чихирина. Ему было 68 лет. 

Александр Алексеевич возглавлял больницу последние десять лет. До этого он был председателем комитета здравоохранения Курской области, а ранее 20 лет проработал начальником отдела здравоохранения в Железногорске. 

Именно при участии Александра Чихирина было введено в эксплуатацию здание больницы им. Н.А. Семашко, построен областной перинатальный центр и началось строительство Курского онкоцентра, отмечают в региональной администрации. 

Редакция радио "Курс" выражает соболезнования родным и близким Александра Алексеевича. 

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