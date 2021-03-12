Мокрый снег, сильный ветер и потепление прогнозируют в Курской области на выходных

В воскресенье синоптики обещают дождь

На смену зимним морозам в Курскую область приходит потепление.По прогнозу Курского Гидрометцентра в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем - мокрый снег. На дорогах гололедица, а днем местами гололед. Ночью порывы ветра местами будут достигать 16 м/с.Грядущей ночью температура воздуха составит 3-8ºС мороза, а днем будет колеаться от 1ºС мороза до 4ºС тепла.В воскресенье, 14 марта, ночью ожидается мокрый снег, а днем преимущественно дождь. Столбики термометров продолжат двигаться к положительным температурам: ночью будут колебаться от 3°С мороза до 2°С тепла, а днем покажут 1-6°С со знаком "плюс".