Житель Курской области перевел мошенникам больше миллиона, несмотря на то, что банк несколько раз блокировал переводы

Он даже продал два своих ... автомобиля

Житель Золотухинского района Курской области перевел мошенникам больше миллиона, несмотря на то, что банк несколько раз блокировал переводы.33-летнему селянину две недели назад позвонил якобы сотрудник безопасности банка и по всем известной схеме сообщил, что на его имя преступники пытаются оформить кредит. Чтобы срочно прекратить операцию звонивший потребовал немедленно в действительности оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.Мужчина начал было выполнять указания аферистов, но из-за сбоя в программе операция была заблокирована.На этом мошенники не остановились и позвонили на следующий день уже с сообщением о подозрительном переводе с карты селянина. Преступники снова потребовали перевести деньги на счет, который они продиктуют. Но и на этот раз банковская система восприняла переводы как опасные и заблокировала карту.Мошенники же объяснили, что такое случается после преступных атак и необходимо поехать в Курск и перевыпустить карту. Чем мужчина и занялся – поехал в банк, перевыпустил карту, на всякий случай снял деньги, хранившиеся на вкладе, и всю сумму перечислил на счет, который ему продиктовали по телефону.На этом преступный спектакль не закончился. Вскоре селянину вновь позвонил тот же человек, но на этот раз представился сотрудником правоохранительных органов и предложил поучаствовать в спецоперации по поимке настоящих мошенников. Номер телефона, с которого звонил неизвестный действительно был схож с номером телефона районного отдела полиции. Несмотря на то, что звонивший неоднократно по телефону говорил о том, что поселок Золотухино – это город, а районный отдел полиции, по его словам, стал Главным управлением, это не смутило мужчину.По версии звонившего, ловить преступников будут «на живца», а для этого нужно снова зачислить деньги на карту и перевести их на счет, который ему скажут. Наличных средств у мужчины больше не оказалось, тогда аферист предложил срочно продать автомобиль. Чтобы успеть, житель Золотухино продал сначала одну, а затем и вторую машину по цене в разы ниже рыночной и все вырученные деньги перевел на счет мошенников.В общей сложности за несколько недель он пополнил счета аферистов на 1 миллион 136 тысяч рублей.Вскоре ему вновь позвонили и поблагодарили за помощь в установлении преступников. Теперь курянину рекомендовали обратиться в отдел полиции и забрать свои машины со штрафстоянки. Туда он сразу и направился. Придя в отдел полиции, он стал требовать автомобили. Но после нескольких вопросов стал осознавать произошедшее и сразу написал заявление о крупном хищении.Возбуждено уголовное дело. Оперативки начали розыск преступников. Подключены технические возможности. Работа ведется в постоянном взаимодействии с банковскими системами по отслеживанию переводов денег.