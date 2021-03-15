Курские таможенники отправили в Минкульт конфискованные старинные иконы и монеты

Все эти предметы признаны культурными ценностями

Курские таможенники отправили в управление Министерства культуры по ЦФО конфискованные старинные иконы и монеты.Две живописные иконы - «Тайная Вечеря» и «Божья Матерь Владимирская (Умиление)» - таможенники в МАПП Суджа обнаружили у выезжавшей на Украину москвички в 2019 году. Она пояснила, что решила отвезти родственникам в Сумскую область принадлежащие семье иконы. Экспертиза признала иконы художественными ценностями и отнесла их к категории культурных ценностей, как предметы отправления религиозного культа, созданные более 50 лет назад. Поскольку вывоз их с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен только при наличии разрешения Минкультуры, состоялся суд. Нарушительницу оштрафовали, но иконы не конфисковывали. Однако, спустя год, хозяйка образов прав на них не предъявила и забрать обратно не попыталась. Тогда суд признал иконы бесхозяйными и постановил передать в федеральную собственность России.Нумизматическую коллекцию из 46 предметов обнаружили также в 2019-м у водителя грузовика, следовавшего из Молдовы в Россию через пост МАПП Крупец. Мужчина пояснил, что знакомый попросил его перевезти монеты в Москву.Согласно заключению эксперта, 44 монеты, отчеканенные более 100 лет назад (а это австрийские геллеры, венгерские филлеры, пфенниги из Германии, миллимы из Египта, чентезимо из Италии, солиды из Ливонии, бани из Румынии и 34 медные и серебряные монеты императорской России) отнесены к категории культурных ценностей. Культурными ценностями оказались и два жетона, созданные более 50 лет назад - жетон для торговых автоматов Министерства торговли СССР 1955-1957 года и жетон Кучкинский "LA OCHCKUREN COBHUDER HORDVIFZ"- "Украшение для женщин и девиц" (до 1917 года - царская Россия).Все эти 46 предметов нумизматики суд также постановил передать государству.Признана культурной ценностью и монета в 2 копейки 1812 года, которую должностные лица Глушковского таможенного поста изъяли у выезжавшего из России гражданина Украины. Монета не была задекларирована, разрешения на вывоз культурных ценностей из России также не было. Ее также передали на ответственное хранение в Минкульт.