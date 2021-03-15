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Лента новостей / В регионе

За масленичную неделю в Курской области появилось порядка 200 новых семей

И был заключён тысячный по счету брак в 2021 году

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За масленичную неделю в Курской области появилось порядка 200 новых семей и был заключён тысячный по счету брак в 2021 году, сообщает региональный комитет ЗАГС. А в загсе Сеймского округа зарегистрировали пары, которые для этих учреждений стали двухсотыми с начала года. В прошлом году в январе-марте было зарегистрировано 972 семейных союза. 

Перед началом Великого поста традиционно регистрируется много браков. Считается, что свадьба в период Масленицы сулит молодожëнам спокойную жизнь, наполненную согласием и любовью.
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