Ремонт дорог по гарантии в Курской области обойдется подрядчикам в 50 миллионов

Из них на 20 млн – в Курске

В Курске на 13 улицах, отремонтированных в 2019 году по проекту «БКАД» не устранены дефекты. На всех работало ООО «Курскспецдорстрой». Сейчас городские власти пытаются заставить подрядчика переделать покрытие через суд. Ранее ему уже приходилось перекладывать асфальт на улице Гремяченской. В процессе эксплуатации выявлено шелушение покрытия на улицах Суворовской, Большевиков и Хуторской.





Сейчас в Курске проводится мониторинг технического состояния объектов, отремонтированных в прошлом году. Проблему обсудили на совещании в Доме Советов. Из уже выявленных недочетов три гарантийных случая остаются невыполненными. Подрядчик устранит дефекты, как только позволит погода.





Также проводится оценка технического состояния региональных дорог, отремонтированных по нацпроекту. По предварительным подсчетам подрядным организациям ремонт по гарантии - то есть за свой счет - обойдется в 50 млн рублей, из них на 20 млн – в Курске.





В будущем, чтобы избежать каких-либо гарантийных случаев, комитет транспорта и автодорог усилит контроль за подрядчиками.