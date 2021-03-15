  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка, продавая детскую коляску, стала жертвой 20-летнего мошенника из Краснодарского края

Доверчивая женщина продиктовала ему номер банковской карты и код с обратной стороны якобы для перевода задатка
Курянка, продавая детскую коляску, стала жертвой 20-летнего мошенника из Краснодарского края

Читайте также

36-летняя жительница Курска лишилась порядка 5 тысяч рублей, самостоятельно предоставив незнакомцу секретные данные своей банковской карты. 

Как рассказали в полиции, женшина разместила на интернет-сайте объявление о продаже детской коляски. С курянкой по телефону связался незнакомец и попросил назвать номер банковской карты и код с обратной стороны якобы для перевода задатка. Доверчивая женщина предоставила преступнику конфиденциальную информацию и лишилась почти 5 тысяч рублей со своего банковского счета. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже денег. Задержали злоумышленника в Краснодарском крае. Им оказался 20-летний парень, он признался в преступлении. В ходе проверки выяснились обстоятельства, обличающие его вину в совершении еще нескольких эпизодов преступной деятельности в разных регионах страны. 

Возбуждено уголовное дело. Юный аферист находится под подпиской о невыезде.

Всего за минувшие выходные дни сразу шесть курян поверили мошенникам и лишились сбережений. Сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей. В полиции двое горожан рассказали, что добровольно перевели задаток за товар на указанный аферистами счет. Четверо курян следовали указаниям преступников, желая спасти финансы от несанкционированного перевода.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

В Курской области построят историко-мемориальный комплекс «Северный фас»

За два месяца в Курской области в ДТП пострадал 21 ребенок

В Курске 30 спецмашин убирают с улиц мусор и песок

Кинофонд покажет курянам «Кинодневники. Историю страны в кино»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске