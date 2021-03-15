Курянка, продавая детскую коляску, стала жертвой 20-летнего мошенника из Краснодарского края

Доверчивая женщина продиктовала ему номер банковской карты и код с обратной стороны якобы для перевода задатка

36-летняя жительница Курска лишилась порядка 5 тысяч рублей, самостоятельно предоставив незнакомцу секретные данные своей банковской карты.Как рассказали в полиции, женшина разместила на интернет-сайте объявление о продаже детской коляски. С курянкой по телефону связался незнакомец и попросил назвать номер банковской карты и код с обратной стороны якобы для перевода задатка. Доверчивая женщина предоставила преступнику конфиденциальную информацию и лишилась почти 5 тысяч рублей со своего банковского счета.Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже денег. Задержали злоумышленника в Краснодарском крае. Им оказался 20-летний парень, он признался в преступлении. В ходе проверки выяснились обстоятельства, обличающие его вину в совершении еще нескольких эпизодов преступной деятельности в разных регионах страны.Возбуждено уголовное дело. Юный аферист находится под подпиской о невыезде.Всего за минувшие выходные дни сразу шесть курян поверили мошенникам и лишились сбережений. Сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей. В полиции двое горожан рассказали, что добровольно перевели задаток за товар на указанный аферистами счет. Четверо курян следовали указаниям преступников, желая спасти финансы от несанкционированного перевода.