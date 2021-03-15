Туман и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

Температура воздуха будет колебаться от 2ºС мороза ночью до 7ºС тепла днем

МЧС предупреждает курян о тумане и гололедице на дорогах в ближайшие сутки.По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7-12 м/с.Температура воздуха ночью будет колебаться от 2ºС мороза до 3ºС тепла, днем - от 2ºС до 7ºС тепла.Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными на дорогах.