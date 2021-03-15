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Туман и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

Температура воздуха будет колебаться от 2ºС мороза ночью до 7ºС тепла днем
Туман и гололедицу прогнозируют завтра в Курской области

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег, днем же существенных осадков не ожидается. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2ºС мороза до 3ºС тепла, днем - от 2ºС до 7ºС тепла. 

Спасатели просят всех участников дорожного движения быть особенно внимательными на дорогах. 
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