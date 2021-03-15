В Курской области ввели ограничение на движение грузовиков
Запрет будет действовать с 15 марта по 13 апреля
Ограничения не распространяются на ряд участков автодорог регионального значения: «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» км 14+700 – км 46+580; а/д «Обход д. Зорино»; а/д «Крым» - «Курск – Петрин»; а/д «Курск – Шумаково – Полевая через Лебяжье» км 0+000 - км 6+000; а/д «Короча – Губкин – Горшечное – «Курск – Борисоглебск» км 98+000 – км 109+000; обход п. Горшечное км 109+000 – км 115+781.
Также ограничения не распространяется на:
- международные грузоперевозки;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания), которые предназначены для употребления человеком в пищу, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, комбикормов, смазочных масел и специальных жидкостей;
- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
и проезд транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
С перечнем автодорог, попадающих под действие временного ограничения движения, можно ознакомиться на сайте Комитета автодорог Курской области. Информацию о возможных маршрутах объезда можно получить по телефонам (4712) 70-25-81 и (4712) 70-17-54.