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В Курской области ввели ограничение на движение грузовиков

Запрет будет действовать с 15 марта по 13 апреля
В Курской области ввели ограничение на движение грузовиков

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В Курской области ввели ограничение на движение грузовиков с предельно допустимой нагрузкой на ось транспортного средства более 6 тонн. Запрет будет действовать с 15 марта по 13 апреля. Это необходимо для обеспечения сохранности автомобильных дорог с твердым покрытием в весенний период. 

Ограничения не распространяются на ряд участков автодорог регионального значения: «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной» км 14+700 – км 46+580; а/д «Обход д. Зорино»; а/д «Крым» - «Курск – Петрин»; а/д «Курск – Шумаково – Полевая через Лебяжье» км 0+000 - км 6+000; а/д «Короча – Губкин – Горшечное – «Курск – Борисоглебск» км 98+000 – км 109+000; обход п. Горшечное км 109+000 – км 115+781. 

Также ограничения не распространяется на:

- международные грузоперевозки; 
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 
- перевозки пищевых продуктов (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания), которые предназначены для употребления человеком в пищу, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, комбикормов, смазочных масел и специальных жидкостей; 
- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 
и проезд транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

С перечнем автодорог, попадающих под действие временного ограничения движения, можно ознакомиться на сайте Комитета автодорог Курской области. Информацию о возможных маршрутах объезда можно получить по телефонам (4712) 70-25-81 и (4712) 70-17-54. 
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