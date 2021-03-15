В курском Доме Советов отремонтируют блок кабинетов и закупят курскую мебель

Здание администрации не ремонтировали больше 20 лет: в плохом состоянии находится кровля, гидроизоляция перекрытий, полностью изношены коммуникации

В курском Доме Советов не будут ремонтировать кабинет замгубернатора Андрея Белостоцкого за 4 миллиона рублей. Вернее, ремонт будет, но целого блока кабинетов. Взволновавший общественность вопрос обсудили сегодня на планёрке у губернатора. Как отметил Роман Старовойт, здание администрации не ремонтировали больше 20 лет, оно в аварийном состоянии. Руководитель администрации губернатора Александр Шматков добавил, что в плохом состоянии находится кровля, гидроизоляция перекрытий, полностью изношены коммуникации.На обозначенную сумму хотят привести в порядок приемную, секретариат и рабочие кабинеты. Глава региона дал указание не проводить никаких дорогостоящих ремонтов - всё по минимуму. А что касается мебели, на закупку которой, по информации из соцсетей, должны были направить миллион, то Роман Старовойт заверил - излишеств не будет, мебель закупят у курских производителей.