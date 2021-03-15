В курском Доме Советов отремонтируют блок кабинетов и закупят курскую мебель
Здание администрации не ремонтировали больше 20 лет: в плохом состоянии находится кровля, гидроизоляция перекрытий, полностью изношены коммуникации
На обозначенную сумму хотят привести в порядок приемную, секретариат и рабочие кабинеты. Глава региона дал указание не проводить никаких дорогостоящих ремонтов - всё по минимуму. А что касается мебели, на закупку которой, по информации из соцсетей, должны были направить миллион, то Роман Старовойт заверил - излишеств не будет, мебель закупят у курских производителей.