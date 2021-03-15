Кинофонд покажет курянам «Кинодневники. Историю страны в кино»

Стартует новый проект 26 марта

Курянам покажут «Кинодневники. Историю страны в кино». Так называется новый проект курского кинофонда, который стартует 26 марта в креативном пространстве «Веранда». Начало в 17 часов. Посетить мероприятие может любой желающий - достаточно записаться по телефону 52-98-20, вход свободный.Формат проекта – знакомство с историей через призму кино.«На встречах будем вместе разбираться в событиях прошлого, изучать судьбы героев различных эпох, внимать приглашенным историкам, дискутировать и смотреть тематические фильмы», поясняют организаторы.Первая встреча проекта будет посвящена Александру Невскому, 800-летие со дня рождения которого наша страна отмечает в этом году. О великом князе Новгородском, Киевском и Владимирском, святом Русской православной церкви расскажет гость проекта - старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования Курского института развития образования Сусанна Юровчик. А еще на встрече выступит военно-исторический клуб «Путь предков» совместно с детским объединением «Историческая реконструкция» и пройдет выставка плакатов «Невский в кинематографе». К просмотру зрителям предлагается фильм режиссера Игоря Калёнова «Александр. Невская битва», категория 16+.Отмечается, что мероприятие проводится с учётом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Зрителей просят соблюдать масочный режим.