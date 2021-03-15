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В Курске 30 спецмашин убирают с улиц мусор и песок

В связи с тем, что ночью ещё сохраняются минусовые температуры, лестничные спуски обработали песко-соляной смесью
В Курске 30 спецмашин убирают с улиц мусор и песок

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В Курске 30 спецмашин убирают с улиц мусор и песок. Работы ведут две организации - «Благоустройство» и «ИнтегралСтрой». Сегодня дорожные службы приступили к очистке посадочных площадок на улицах Дейнеки, Сумской, а также на проспекте Ленинского Комсомола. 

Помимо этого, рабочие трудятся на улицах Энгельса, Дубровинского, 50 лет Октября, Верхней Луговой, Бойцов 9-й Дивизии, Запольной, Ленина, Радищева, проспектах Плевицкой, Клыкова и Дружбы, а также на Красной площади. 

Продолжается и ямочный ремонт на улицах Светлой, Малых, 3-й Агрегатной, проезде от ул. Сумской до пр-та В. Клыкова, и на пр-те Кулакова (Льговское кольцо). В связи с тем, что ночью ещё сохраняются минусовые температуры, лестничные спуски на улицах Верхней Казацкой, Золотой, Ватутина, Советской, Урицкого, Марата, Гостинной, Бочарова, Кольцова, Кати Зеленко, а также Кировский мост обработали песко-соляной смесью.
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