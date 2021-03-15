За два месяца в Курской области в ДТП пострадал 21 ребенок

В Курской области стартовало профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»

За минувшие 2 месяца в Курской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 21 ребенок получил травмы. По собственной неосторожности детей зарегистрировано 3 ДТП, которые произошли в Солнцевском, Тимском и Обоянском районах.Как отмечают в ГИБДД, вопросы детского дорожно-транспортного травматизма наиболее актуальны во время школьных каникул, когда дети и подростки оказываются свободными от учебы.В связи с этим, с 15 марта по 1 апреля курские инспекторы ГИБДД проводят профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»: инспекторы, с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, напомнят родителям об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобиле, использовании световозвращающих элементов на одежде. Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Обеспечат также контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».В школах инспекторы проведут тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения, а с водительским составом в автотранспортных предприятиях и среди индивидуальных владельцев транспортных средств - дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД.