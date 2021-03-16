В апреле на 12 улицах Курска демонтируют незаконный кабель

Провайдерам советуют как можно скорее заключить договоры и промаркировать свой кабель

В апреле курский комитет по управлению муниципальным имуществом совместно со специализированными службами демонтирует незаконно размещенный волоконно-оптический кабель с опор наружного освещения, являющихся муниципальной собственностью Курска. В списке 12 улиц:- проспект Ленинского Комсомола (от пересечения с проспектом Кулакова до пересечения с ул. Солнечной);- ул. Союзная (от пересечения с ул. Станционной до пересечения с ул. Аэропортовской);- ул. Союзная (от пересечения с ул. Аэропортовской до пересечения с 1-ым Весенним переулком);- ул. Союзная (от пересечения с ул. Аэропортовской до пересечения с ул. Республиканской);- ул. Мыльникова (от пересечения с Майским Бульваром до пересечения с проспектом Хрущева);- ул. Запольная (от пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения со 2-ым Запольным переулком);- ул. Аэропортовская;- ул. Ломакина (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. 1-й Пушкарной);- ул. Мирная, проезд Мирный;- ул. Перекальского, 1а (парк Пионеров);- пер. Блинова (от пересечения с ул. Перекальского до пересечения с ул. Блинова);- ул. Блинова (от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Перекальского);Отмечается, что в случае отсутствия с комитетом по управлению муниципальным имуществом договоров на использование городских опор, расположенных на указанных участках, интернет-провайдерам и сотовым операторам для заключения соответствующих договоров в максимально короткие сроки необходимо обратиться по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69, каб. 209, с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00, телефон 58-76-19.Во избежание форс-мажорных ситуаций, интернет-провайдерам и сотовым операторам необходимо промаркировать волоконно-оптический кабель на указанных участках.