В апреле на 12 улицах Курска демонтируют незаконный кабель
Провайдерам советуют как можно скорее заключить договоры и промаркировать свой кабель
- проспект Ленинского Комсомола (от пересечения с проспектом Кулакова до пересечения с ул. Солнечной);
- ул. Союзная (от пересечения с ул. Станционной до пересечения с ул. Аэропортовской);
- ул. Союзная (от пересечения с ул. Аэропортовской до пересечения с 1-ым Весенним переулком);
- ул. Союзная (от пересечения с ул. Аэропортовской до пересечения с ул. Республиканской);
- ул. Мыльникова (от пересечения с Майским Бульваром до пересечения с проспектом Хрущева);
- ул. Запольная (от пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения со 2-ым Запольным переулком);
- ул. Аэропортовская;
- ул. Ломакина (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. 1-й Пушкарной);
- ул. Мирная, проезд Мирный;
- ул. Перекальского, 1а (парк Пионеров);
- пер. Блинова (от пересечения с ул. Перекальского до пересечения с ул. Блинова);
- ул. Блинова (от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Перекальского);
Отмечается, что в случае отсутствия с комитетом по управлению муниципальным имуществом договоров на использование городских опор, расположенных на указанных участках, интернет-провайдерам и сотовым операторам для заключения соответствующих договоров в максимально короткие сроки необходимо обратиться по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69, каб. 209, с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.00, телефон 58-76-19.
Во избежание форс-мажорных ситуаций, интернет-провайдерам и сотовым операторам необходимо промаркировать волоконно-оптический кабель на указанных участках.