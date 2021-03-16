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В Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Босх и Брейгель»

Она будет работать до 18 апреля
В Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Босх и Брейгель»

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В Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Босх и Брейгель». Она будет работать до 18 апреля. Экспозиция посвящена двум самым загадочным художникам Северного Возрождения Иерониму Босху и Питеру Брейгелю. Все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языках. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их причудливых сюжетов.

Выставка работает ежедневно, кроме пятницы, с 10:30 до 17:30. В субботу и воскресенье в 11 и 14 часов будут проходить экскурсии в группах численностью до 5 человек.
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