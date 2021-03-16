Она будет работать до 18 апреля

В Курском областном краеведческом музее открылась выставка «Босх и Брейгель». Она будет работать до 18 апреля. Экспозиция посвящена двум самым загадочным художникам Северного Возрождения Иерониму Босху и Питеру Брейгелю. Все работы сопровождаются описанием сюжетов на русском и английском языках. Для семи самых выдающихся произведений подготовлены подробные расшифровки их причудливых сюжетов.Выставка работает ежедневно, кроме пятницы, с 10:30 до 17:30. В субботу и воскресенье в 11 и 14 часов будут проходить экскурсии в группах численностью до 5 человек.