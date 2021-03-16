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В Курске могут установить камеры с возможностью биометрии по голосу, лицу, спрятанному под маской

Пока проекты предложено рассмотреть в качестве пилотных
В Курске могут установить камеры с возможностью биометрии по голосу, лицу, спрятанному под маской

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В Курске могут установить камеры с возможностью биометрии по голосу, лицу, спрятанному под маской или в капюшоне. умные устройства представил Центр речевых технологий на заседании межведомственной рабочей группы по построению комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Высокочувствительные камеры могут быть вмонтированы даже в металлодетекторы. Представленные проекты предложили рассмотреть в качестве пилотных.

Меж тем на данный момент система видеонаблюдения построена в 12 районах, установлено 53 видеокамеры. Продолжается переоборудование домофонов с системой видеонаблюдения. В регионе уже насчитывается 507 безопасных подъездов, к концу года их станет больше двух тысяч. Уже сегодня умные камеры, встроенные в домофоны, распознают лица, госномера транспортных средств, помогают в раскрытии преступлений на придомовых территориях.

На заседании также представили новые платформы для создания инновационных комплексных систем «Безопасный город». Так, компания «Нейробриз» показала умные камеры, способные распознать ситуацию и оперативно на нее среагировать. Эта система охватывает все потенциальные риски, что поможет в пресечении преступлений и порчи городского имущества, в своевременном выявлении поломки светофоров и обнаружении возгораний.
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