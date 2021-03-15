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В Курской области построят историко-мемориальный комплекс «Северный фас»

Сегодня стартует конкурс на определение лучшей концепции будущего комплекса
В Курской области построят историко-мемориальный комплекс «Северный фас»

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23 августа 2023 года куряне будут отмечать 80-ю годовщину Победы в Курской битве. К этому времени в Поныровском районе должен появиться масштабный историко-мемориальный комплекс, посвященный героическим сражениям на Северном фасе Курской дуги. Сегодня на оперативном совещании в Доме Советов губернатор рассказал, что уже определен земельный участок для размещения будущего комплекса, ведется разработка проектно-сметной документации, передает телеканал «ТАКТ». В ближайшее время организован художественный совет под руководством известного историка архитектуры, ректора МАРХИ Дмитрия Швидковского. В скором времени также будет создан попечительский совет по созданию историко-мемориального комплекса.

Губернатор также отметил, что с этого дня стартует конкурс на определение лучшей концепции будущего комплекса. Он продлится с 15 марта по 20 мая. Победитель получит 1 миллион рублей.

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