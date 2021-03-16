Совместные рейды администрации и ГИБДД регулярно проходят по улицам города

За прошедшую неделю в Курске эвакуировали 45 машин, припаркованных с нарушениями. Проблему обсудили на совещании в мэрии. Совместные рейды администрации и ГИБДД регулярно проходят по улицам города. Работают два эвакуатора.





Обсудили сообщения, которые за неделю поступили от курян. В основном, они касались дорожной отрасли. Например, некоторые светофоры загораживают знаки дорожного движения. В ближайшее время чиновники определят точки, где светофоры и дорожные знаки размещены с нарушениями и приведут объекты в порядок.





Также поручено решить вопрос с ремонтом указанных в обращениях улиц: Мостовой, жители которой пожаловались на отсутствие асфальтового покрытия, и проспекта Клыкова, где люди просят отремонтировать проезд к детской поликлинике.