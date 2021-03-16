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За прошедшую неделю в Курске эвакуировали 45 машин, припаркованных с нарушениями

Совместные рейды администрации и ГИБДД регулярно проходят по улицам города

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За прошедшую неделю в Курске эвакуировали 45 машин, припаркованных с нарушениями. Проблему обсудили на совещании в мэрии. Совместные рейды администрации и ГИБДД регулярно проходят по улицам города. Работают два эвакуатора. 

Обсудили сообщения, которые за неделю поступили от курян. В основном, они касались дорожной отрасли. Например, некоторые светофоры загораживают знаки дорожного движения. В ближайшее время чиновники определят точки, где светофоры и дорожные знаки размещены с нарушениями и приведут объекты в порядок. 

Также поручено решить вопрос с ремонтом указанных в обращениях улиц: Мостовой, жители которой пожаловались на отсутствие асфальтового покрытия, и проспекта Клыкова, где люди просят отремонтировать проезд к детской поликлинике.
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