Авария произошла 15 марта около часа ночи напротив дома №16 по улице 1-й Степной

В Курске ищут водителя, сбившего на обочине женщину. Авария произошла 15 марта примерно в 00:50 напротив дома №16 по улице 1-й Степной, сообщает ГИБДД.59-летняя курянка находилась у края проезжей части (на обочине), когда на нее совершил наезд неустановленный водитель, который ехал со стороны улицы Васильковой в направлении Магистрального проезда. В результате ДТП женщина получила травмы. Установить автомобиль, на которм был человек, совершивший наезд, также пока не удалось.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Курску: 8(4712)36-70-01 и 36-70-02.