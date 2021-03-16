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В Курске ищут водителя, сбившего на обочине женщину

Авария произошла 15 марта около часа ночи напротив дома №16 по улице 1-й Степной
В Курске ищут водителя, сбившего на обочине женщину

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В Курске ищут водителя, сбившего на обочине женщину. Авария произошла 15 марта примерно в 00:50 напротив дома №16 по улице 1-й Степной, сообщает ГИБДД. 

59-летняя курянка находилась у края проезжей части (на обочине), когда на нее совершил наезд неустановленный водитель, который ехал со стороны улицы Васильковой в направлении Магистрального проезда. В результате ДТП женщина получила травмы. Установить автомобиль, на которм был человек, совершивший наезд, также пока не удалось. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Курску: 8(4712)36-70-01 и 36-70-02.
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