В Курске ремонтный рабочий воровал элитный алкоголь из подсобки магазина

Каждый раз он приносил украденные бутылки домой и распивал с друзьями

В полицию с заявлением о краже партии элитного алкоголя обратились сотрудники администрации одного из магазинов на улице Дейнеки. Из подсобки исчезли бутылки на общую сумму порядка 12 тысяч рублей.Полицейские осмотрели помещение и опросили возможных свидетелей и очевидцев кражи. В ходе предварительной проверки выяснилось, что на протяжении нескольких месяцев в магазине проводился ремонт.Стражи порядка установили, что к совершению кражи причастен один из рабочих. 36-летний житель Курской области на протяжении двух недель тайно выносил алкоголь из подсобки, вход в которую был прикрыт металлическим профлистом. В полиции он признался, что похищенный алкоголь каждый раз приносил домой и распивал с друзьями.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщили в городском УМВД.