46.gorodsreda.ru. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут перечень территорий для благоустройства на следующий год.Курянам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году. Для онлайн-голосования создана единая платформа. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на сайте
Также на платформе DOBRO.RU до 22 марта осуществляется регистрация кандидатов в волонтерский штаб проекта «Формирование городской среды». Отбор волонтеров, проведение собеседований и определение кураторов волонтерских штабов в муниципальных образованиях региона состоятся до 31 марта. Волонтерам выдадут экипировку и информационные материалы. Работа волонтерских штабов продлится с 26 апреля по 30 мая. Координаторами станут комитет молодежной политики Курской области и АНО «Ресурсный центр добровольчества Курской области».
Курянам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году
Онлайн-голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая