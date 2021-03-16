  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году

Онлайн-голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая
Курянам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году

Читайте также

Курянам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства в 2022 году. Для онлайн-голосования создана единая платформа. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на сайте 46.gorodsreda.ru. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут перечень территорий для благоустройства на следующий год. 

Также на платформе DOBRO.RU до 22 марта осуществляется регистрация кандидатов в волонтерский штаб проекта «Формирование городской среды». Отбор волонтеров, проведение собеседований и определение кураторов волонтерских штабов в муниципальных образованиях региона состоятся до 31 марта. Волонтерам выдадут экипировку и информационные материалы. Работа волонтерских штабов продлится с 26 апреля по 30 мая. Координаторами станут комитет молодежной политики Курской области и АНО «Ресурсный центр добровольчества Курской области».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют дождь и гололедицу

Комиссия Минздрава разрабатывает рекомендации по улучшению работы системы здравоохранения Курской области

В Курской области задержали организованную группу по сбыту наркотиков из 17 человек

Курян приглашает на мульт-показы «Открытая премьера»

Полицейские разыскивают мужчину, укравшего банковскую карту у 19-летней курянки

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске